Общество

Российская газетаРоссийская газетаГосдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.
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с чего всё началось

Отменена административная ответственность за демонстрацию нацистской символики

В соответствии с законом положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».
Государственная Дума РФ05:25

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Госдума приняла закон об отмене штрафов за показ свастики без пропаганды

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В РФ отменили наказание за использование нацистской символики не в целях пропаганды

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Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

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Госдума отменила штраф за использование нацистской символики при условии осуждения нацизма

ТАСС05:35

Госдума отменила штрафы за нацистскую символику без признаков пропаганды

Агентство Москва05:31

Отменена административная ответственность за демонстрацию нацистской символики

Государственная Дума РФ05:25

Госдума отменила штрафы за нацистскую символику без признаков пропаганды

Lenta.ru06:03
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