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Госдума отменила взимание НДС на инвестиционное золото для граждан

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который выводит из-под НДС продажу драгоценных металлов в слитках физическим лицам с 1 марта 2022 года.
Интерфакс
"Сегодня при покупке золотого слитка в банке уплачивается НДС товара в размере 20%. Обратная операция - продажа слитка банку - возврат уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом невыгодными для граждан", - пояснял ранее Минфин.
Финмаркет
Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.
РИА Новости
Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.
РИА Новости

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