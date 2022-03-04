"Сегодня при покупке золотого слитка в банке уплачивается НДС товара в размере 20%. Обратная операция - продажа слитка банку - возврат уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом невыгодными для граждан", - пояснял ранее Минфин.