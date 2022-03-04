"Сегодня при покупке золотого слитка в банке уплачивается НДС товара в размере 20%. Обратная операция - продажа слитка банку - возврат уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом невыгодными для граждан", - пояснял ранее Минфин.
Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.
Роскомнадзор в ответ на запрос РБК сообщил, что направил письмо в адрес Apple «с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное».
«4 марта 2022 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого была подробно обсуждена ситуация на Украине», — говорится в заявлении.