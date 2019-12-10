Экономика

МоссоветМоссоветГосдума отменила «банковский роуминг»

Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке.
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В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Государственная Дума РФвчера в 05:25

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Госдума отменила банковский роуминг

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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

ТАССвчера в 05:42

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

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Эксперт оценил финансовый ущерб от отмены «банковского роуминга»

Известиявчера в 09:50

Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

РИА Новостивчера в 05:29

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газетавчера в 05:47
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Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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Вышел трейлер фильма, где Райан Рейнольдс играет NPC из видеоигры

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Вечные в Marvel

Всё больше новых подробностей о грядущих проектах Marvel раскрывается на Comic Con Experience (CCXP) в Бразилии, в том числе и о «Вечных».
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Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Известия вчера в 18:28
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Сбитый в Ливии БПЛА может быть фейком США для новых нападок на Россию

Экономика сегодня 07 декабря в 16:46
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Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета вчера в 02:25
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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Армия и оружие

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Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
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Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане

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Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

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Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной.
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Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам

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Десятки машин столкнулись на трассе во Владивостоке

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Время встречи Путина и Зеленского на полях саммита назвал источник

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Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

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