Общество
Российская газетаГосдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Законопроект, внесенный депутатами от ЛДПР, прошел первое чтение. Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы проголосовали против принятия законопроекта, который бы разрешал штрафовать россиян за то, что они превышают среднюю скорость на дорогах, следует из базы данных нижней палаты парламента.Газета.Ru18:47
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Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Общественное телевидение России08:31
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