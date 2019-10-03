Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина

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