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Госдума приняла закон о временном возврате в 2022 году срока внесения бюджета до 1 октября

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.
РИА Новости
Документ предоставляет правительству в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября.
РИА Новости
Дума уже приняла закон, который приостанавливает в 2022 году действие нормы Бюджетного кодекса, по которой прогноз доходов бюджета формируется на основе законодательства, действующего на дату внесения трехлетнего бюджета в Госдуму.
Интерфакс
Однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября.
РИА Новости

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Госдума приняла закон о временном возврате в 2022 году срока внесения бюджета до 1 октября
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