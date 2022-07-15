Документ предоставляет правительству в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября.
Дума уже приняла закон, который приостанавливает в 2022 году действие нормы Бюджетного кодекса, по которой прогноз доходов бюджета формируется на основе законодательства, действующего на дату внесения трехлетнего бюджета в Госдуму.
"Министерство иностранных дел вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность Великобритании сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях", - сказано там.
Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, которого президент России Владимир Путин уволил с поста 15 июля, через некоторое время перейдет на новую работу, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), в отношении Юрия Шевчука", - говорится в сообщении.