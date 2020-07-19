Общество
ИА Красная ВеснаГосдума перенесла принятие закона о цифровой валюте
Принятие закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть перенесен на осень, сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 19 июля ТАСС.
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Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков
Парламентская газета07:58
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Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Происшествия
Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию
Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:57
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Происшествия
Жители Нижнего Новгорода жалуются на сильный запах газа
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 16:39 — REGNUM Жители многих районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем почувствовали сильный запах газа.
REGNUM 09:39
Происшествия
Стала известна причина взрыва газа в многоэтажке на Автозаводе
Руководитель СК по Нижегородской области Айрат Ахметшин рассказал телекомпании «Волга», что ключевой версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединяющего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже.
Нижний Новгород on-line 05:25
Общество
Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей
Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенного в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае быстрого потенциального покупателя Хштоян готовс сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Футбол
История перехода Дзюбы из «Спартака» в «Зенит». Он взбесил всех
Уход из «Спартака» назревал с 2009-го В декабре 2008-го Дзюба дважды забил «Тоттенхэму» в Кубке УЕФА и посчитал это поводом для открытого разговора о проблемах в «Спартаке».
Sports.ru 08:12
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Культура
Киану Ривз стал автором комикса о полубоге Берсеркере
Главный герой "BRZRKR" – полусмертный-полубог, которого в течение тысячелетий принуждали к насилию.
Деловое.ТВ 06:08
Кино
Сериал по мотивам романа «Дивный новый мир» вышел на экраны
Стриминговый сервис Peacock показал на телевизионных экранах сериал по мотивам одноименного романа английского писателя Олдоса Хаксли "Дивный новый мир".
Экономика сегодня 08:21
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
Политика
Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав
Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
РБК 03:36
Общество
В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19
Российская газета 09:31
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках.
АБН 00:57
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
В конце мая Лукашенко заявил, что белорусское общество пока не "созрело" для того, чтобы избрать женщину президентом страны.
РИА Новости 09:18
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Открытое горение в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое возгорание на территории муниципального автобусно-троллейбусного предприятия в Астрахани, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.
ТАСС 07:45