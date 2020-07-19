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Происшествия Жители Нижнего Новгорода жалуются на сильный запах газа Нижний Новгород, 19 июля 2020, 16:39 — REGNUM Жители многих районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем почувствовали сильный запах газа. 31

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Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.