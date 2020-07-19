Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГосдума перенесла принятие закона о цифровой валюте

Принятие закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть перенесен на осень, сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 19 июля ТАСС.
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Госдума перенесла принятие закона о цифровой валюте

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