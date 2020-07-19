Общество
ИА Красная ВеснаГосдума перенесла принятие закона о цифровой валюте
Принятие закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть перенесен на осень, сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 19 июля ТАСС.
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Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков
Парламентская газета07:58
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Футбол
«Локомотив» заплатит за 18-летнего Джалолиддинова почти миллион евро
Отмечается, что сумма трансфера полузащитника может составить 900 тысяч евро.
ODDS.ru 07:04
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс вчера в 03:10
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Автоспорт
Ферстаппен попал в аварию на установочном круге и едва не выбыл из гонки
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен попал в аварию на установочном круге Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Газета.Ru 09:11
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Футбол
Юран: «Химкам» выделили минимальные средства для выступления в РПЛ
19 июля «Химки» на выезде обыграли «Урал» со счётом 3:1 в полуфинале Кубка России.
Metaratings 09:11
Общество
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Наука
В США рассказали, какие страны являются лидерами по внедрению ИИ в боевые машины
Искусственный интеллект (ИИ) сегодня является неотъемлемой частью гонки вооружений.
ПолитРоссия 08:21
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье
RT на русском 09:07
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Происшествия
Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск
Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
Газета.Ru 07:26
Гаджеты
В августе Google представят аналог AirDrop на Android
Новинка станет конкурентом Apple AirDrop.
Evo-rus.com 08:51
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Футбол
Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
RT на русском 08:15
Здоровье
Хабаровский минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом
Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что в регионе фиксируется повышение числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 08:38
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:35
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
Автоспорт
70 минут до старта: Комментарий Себастьяна Феттеля
Хочется верить, что наш гоночный темп позволит бороться с машинами Racing Point, хотя они едут очень быстро не только в гонке, но и в квалификации, как мы могли убедиться ещё в Австрии.
F1news.ru 08:00
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском вчера в 21:08