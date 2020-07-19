Общество
ИА Красная ВеснаГосдума перенесла принятие закона о цифровой валюте на осеннюю сессию
Принятие закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть перенесено на осень, сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 19 июля в интервью ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новостивчера в 07:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков
Парламентская газетавчера в 07:58
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей вчера в 00:26
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com вчера в 15:02
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 17 июля в 10:26
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
В списке оборудования обновленного Toyota Camry появился еще улучшенный пакет Toyota Safety Sense 2.5+.
Tvoe-avto.com 17 июля в 04:39
Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
Политика
Бабарико начал давать показания следствию, заявил Лукашенко
Минск, 19 июля 2020, 23:11 — REGNUM Бывший директор Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан в Белоруссии, начал давать показания.
REGNUM вчера в 16:11
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Обнародованы доходы Мирославы Карпович
Территория новостей 00:00
Происшествия
Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы
Автобус вылетел с дороги и сбил двух человек на остановке на юго-востоке Москвы.
Вести.Ru 01:42
Общество
В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России
Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARC-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников.
РБК 01:55
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Политика
В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны
Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны.
РБК вчера в 18:54
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 18 июля в 13:14
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
Полиция канадского региона Халтон ведет расследование по факту оставления надписи на памятнике бойцам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».
Военное дело 18 июля в 02:50
Армия и оружие
Турция перебросила в Азербайджан ударные беспилотники и РСЗО
Турция с целью оказания поддержки Азербайджану в ходе конфликта с Арменией перебросила в страну не менее 6 ударных беспилотников и две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Вечерний курьер вчера в 16:59
Гаджеты
Android-аналог системы AirDrop компания Google покажет уже в августе
Компания Google находится на завершающей стадии тестирования системы Nearby Share, которая, как и «яблочная» AirDrop, позволяет обмениваться файлами находящимся рядом гаджетам.
Faktom вчера в 11:21
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Известия вчера в 14:23
Авто
Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем вчера в 23:10
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 01:13
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Происшествия
Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста
Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
Росбалт 01:58
Общество
Ряд регионов России ждет резкое похолодание, сообщил Гидрометцентр
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в части российских регионов.
Свободная Пресса вчера в 20:25
Общество
В Кузбассе выявили 52 случая коронавируса за сутки
RT на русском вчера в 01:10
Культура
Военная техника из музея «Сталинградская битва» поучаствует в байк-шоу
По словам байкеров, военная техника поучаствует в программе в честь 75-летней годовщины со Дня Победы.
Блокнот Волгоград вчера в 13:28