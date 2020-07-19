Общество
ИА Красная ВеснаГосдума перенесла принятие закона о цифровой валюте на осеннюю сессию
Принятие закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть перенесено на осень, сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 19 июля в интервью ТАСС.
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Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новости07:36
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Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков
Парламентская газета07:58
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Российская газета 10:17
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Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
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Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
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ToDay News Ufa вчера в 15:57
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Полицейские задержали 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования дела о преднамеренном поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте (департамент Атлантическая Луара) на западе Франции.
Российская газета 06:49
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Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Армия и оружие
Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon
Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
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Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
News.ru вчера в 07:19
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
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ИА Красная Весна вчера в 01:53
Финансы
Доходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года
Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал "Газете.Ru" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
Газета.Ru 16 июля в 12:28
Общество
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, она прошла в два этапа, собрала несколько десятков человек и закончилась без происшествий.
РИА Новости 10:11
Футбол
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Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене одного из ассистентов VAR в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
RT на русском 10:12
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
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Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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Происшествия
Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в Иллинойсе
Как минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным в американском городе Пеория (штат Иллинойс).
Российская газета 10:22
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Фигуристка Александровская погибла в Москве
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Происшествия
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BFM.ru 09:51
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Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru вчера в 06:47
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Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде
Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
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