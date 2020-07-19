Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГосдума перенесла принятие закона о цифровой валюте на осеннюю сессию

Принятие закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть перенесено на осень, сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 19 июля в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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