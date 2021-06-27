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Общество

Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей на гостиницах для депутатов

Дивейкин уточнил, что "речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве" и селятся в гостиницах до получения служебного жилья. Глава аппарата ГД напомнил, что оптимизация расходов на авиаперелеты депутатов уже позволила сэкономить за два года 405 млн рублей.В источнике

С чего всё началось

Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов

Госдума за счет понижения звездности гостиниц для депутатов нового созыва планирует сэкономить до 180 млн рублей. Об этом в воскресенье журналистам сообщил руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин.
ТАСС05:03

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Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей на гостиницах для депутатов

Российская газета06:02

Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов

ТАСС05:03

В Госдуме пообещали сэкономить до 180 млн рублей на гостиницах для депутатов нового созыва

Эхо Москвы05:30

Понижение «звездности» гостиниц для депутатов сэкономит Думе 180 млн руб

Интерфакс05:15

Снижение «звездности» гостиниц для депутатов даст экономию в 180 миллионов рублей, заявили в ГД

РИА Новости05:09

Госдума больше не планирует селить иногородних депутатов в пятизвездочных гостиницах

Фонтанка.Ру05:35

Госдума сэкономит на гостиницах для депутатов очередного созыва

REGNUM05:00
Интересное

Родители показали пятую внучку Аллы Пугачевой

View this post on Instagram A post shared by Алла Пугачева -младшая (@guzel.pugacheva) Правда, определить, на кого из родителей больше похожа девочка, не представляется возможным, и мнения пользователей Интернета сильно разделились.
Bimru.ru07:23

Глава сената Чехии назвал заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными

Глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил заявил в воскресенье, что, по его мнению, президент Милош Земан в деле о взрывах на складах в деревне Врбетице ведет себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях взрывов.
РИА Новости09:30

Тренерский совет ВФЛА выступил за включение в состав на Олимпиаду Шубенкова и Шкуренева

Если чемпион России 2021 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов получит до понедельника нейтральный статус, то будет также рекомендован рабочей группе для включения в олимпийский состав.
ТАСС Спорт04:55

Володин призвал ООН и ПАСЕ осудить Великобританию за инцидент с эсминцем

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал международные организации, включая ООН, ОБСЕ и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), осудить Великобританию за инцидент с эсминцем Defender, написал он в своем Telegram-канале.
Lenta.ru11:45