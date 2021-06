Родители показали пятую внучку Аллы Пугачевой

View this post on Instagram A post shared by Алла Пугачева -младшая (@guzel.pugacheva) Правда, определить, на кого из родителей больше похожа девочка, не представляется возможным, и мнения пользователей Интернета сильно разделились.