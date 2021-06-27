Дивейкин уточнил, что "речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве" и селятся в гостиницах до получения служебного жилья. Глава аппарата ГД напомнил, что оптимизация расходов на авиаперелеты депутатов уже позволила сэкономить за два года 405 млн рублей.

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С чего всё началось Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов Госдума за счет понижения звездности гостиниц для депутатов нового созыва планирует сэкономить до 180 млн рублей. Об этом в воскресенье журналистам сообщил руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин. ТАСС 05:03