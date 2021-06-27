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Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов

"Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн рублей", - сказал Дивейкин. Он пояснил, что "речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве".В источнике

С чего всё началось

Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов

Госдума за счет понижения звездности гостиниц для депутатов нового созыва планирует сэкономить до 180 млн рублей. Об этом в воскресенье журналистам сообщил руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин.
ТАСС05:03

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Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей на гостиницах для депутатов

Российская газета06:02

Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов

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Снижение «звездности» гостиниц для депутатов даст экономию в 180 миллионов рублей, заявили в ГД

РИА Новости05:09

Госдума больше не планирует селить иногородних депутатов в пятизвездочных гостиницах

Фонтанка.Ру05:35

Госдума сэкономит на гостиницах для депутатов очередного созыва

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