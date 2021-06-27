"Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн рублей", - сказал Дивейкин. Он пояснил, что "речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве".

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С чего всё началось Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов Госдума за счет понижения звездности гостиниц для депутатов нового созыва планирует сэкономить до 180 млн рублей. Об этом в воскресенье журналистам сообщил руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин. ТАСС 05:03