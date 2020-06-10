Экономика
МонаВистаГосдума планирует ввести рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому пенсионеры и предприниматели получат отсрочку по кредиту до 1 млн рублей.
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ГД одобрила в первом чтении отсрочку платежей по долгам для пенсионеров
Народные новостивчера в 12:13
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Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru вчера в 09:12
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
Режим ЧС введен в Мурманской области после обрушения моста
Власти Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации с 11 июня, причиной стало обрушение моста, говорится на сайте регионального правительства.
Аргументы и Факты вчера в 19:45
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек
В России за последние сутки зафиксировано 8404 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 493 657 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
ЗакC.Ру 10 июня в 03:36
Происшествия
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне
Группа темнокожих людей напала на полицейских в Лондоне. Как пишет The Telegraph, инцидент произошел 11 июня в столичном районе Хакни.
Lenta.ru 05:40
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
Армия и оружие
Военные США неудачно попытались помешать российскому патрулю в Сирии
Дамаск, 12 июня 2020, 11:03 — REGNUM Американские военные предприняли неудачную попытку преградить дорогу военному патрулю ВС РФ в Сирии.
REGNUM 04:03
Общество
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
Армия и оружие
НАТО ищет мины на недостроенном участке «Северного потока — 2»
Восемь тральщиков ищут мины по маршруту недостроенной части «Северного потока — 2».
Евразия Daily 10 июня в 05:45
Общество
В Ростовской области от коронавируса умер ребенок
В Ростовской области от коронавируса умер ребенок.
РБК Ростов-на-Дону 04:00
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM 10 июня в 10:54
Киберспорт
В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain
В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport 03:21
Происшествия
В России разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился вблизи села Сасыкино Рязанской области.
Lenta.ru вчера в 15:25
Здоровье
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время 10 июня в 22:24
Гаджеты
Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы
Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 10 июня в 03:10
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда
Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации.
Ёлдаш 10 июня в 15:20
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Общество
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
Общество
Индексация пенсии с 1 июля коснется не всех
Согласно документу, очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
Наука
Российская студентка разработала «предсказателя» аварий ракет
Разработанная студенткой «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (ПНИПУ) Ольгой Соколовой технология призвана помочь заранее определять динамику работы двигателей на предприятиях, чтобы предупреждать аварии на производстве ещё на стадии проектирования.
Популярная механика вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55