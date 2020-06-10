Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому пенсионеры и предприниматели получат отсрочку по кредиту до 1 млн рублей.

Госдума планирует ввести рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

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Армия и оружие В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). 60

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