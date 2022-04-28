По словам первого зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниила Бессарабова, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных препаратов.
В четверг, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе.
В проекте постановления отмечается, что размер компенсации рыбохозяйственным предприятиям Азовского моря рассчитан из учета выручки организаций и индивидуальных предпринимателей, определенной из стоимости уловов водных биологических ресурсов.