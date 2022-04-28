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Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ

Государственная дума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, сообщает газета "Известия
".
Газета.Ru
Должностным лицам придется заплатить от 150 до 600 тыс. рублей.
Известия
По словам первого зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниила Бессарабова, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных препаратов.
Lenta.ru
Юрлицам штраф будет грозить от 2 до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Известия

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