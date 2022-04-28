Будьте в Плюсе

Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ

Государственная дума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, сообщает газета "Известия
".
Газета.Ru
По информации «Известий», Госдума 17 мая может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях».
Известия
Должностным лицам придется заплатить от 150 до 600 тыс. рублей.
Известия
Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям нужно будет грозить штраф в 150—600 тысяч рублей, юрлицам — от двух до шести миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок от девяноста суток.
РИА Новости

Подробнее о событии

Госдума предложила запретить ввоз рекомендованных ВОЗ лекарств
Национальная служба новостей22:02
Право на ВОЗ: в РФ предложили отказаться от рекомендаций организации при закупке лекарств
Известия17:01
Самое цитируемое
«Известия»: в России хотят отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе иностранных лекарств
Lenta.ru22:46
«Известия»: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы
РИА Новости21:37
В России могут отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарств
РЕН ТВ19:45
Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ
Газета.Ru18:29
«Известия»: ГД может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешённых ВОЗ
News.ru18:18
Россия откажется от рекомендаций лекарств ВОЗ
Известия19:00

Интересное

«Интерфакс»: суд досрочно освободил бывшего министра экономического развития РФ Улюкаева

Суд досрочно освободил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего срок за получение взятки.
Lenta.ru17:27

The Times: «Эпоха низких цен» в Европе закончилась

"Эпоха низких цен" закончилась, пишет британская газета The Times. Продукты в супермаркетах дорожают почти каждую неделю.
Российская газета20:05

Посол США Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже» после слов о риске ядерной войны

Американский посол в России Джон Салливан назвал "ядерным шантажом" слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе атомной войны.
РИА Новостивчера в 16:58

После тяжелой борьбы с раком умер актер «Бедной Насти» Сергей Карякин

В начале апреля Сергей Карякин сообщил о личной трагедии — врачи диагностировали у него рак языка.
StarHit.ruвчера в 13:10

Палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины

Палата представителей конгресса США одобрила проект закона о ленд-лизе для Украины, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новостивчера в 16:38

Британия направит 8 тыс. военных на учения НАТО по противостоянию РФ

Около 8 тыс. военнослужащих армии Великобритании примут участие в учениях на территории Восточной Европы, во время которых будет отрабатываться «противодействие российской агрессии».
Известия20:40

РВ: ВС РФ нанесли тройной ракетный удар по крупному железнодорожному узлу под Киевом

В Фастове расположен крупный железнодорожный узел, в связи с этим город, находящийся всего в 75-ти километрах от столицы Украины, имеет важное стратегическое значение, сообщают военкоры издания "Русская Весна". t.me/RVvoenkor Как заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, атака производилась тремя ракетами.
ИА SM-News19:25

Депутат Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, негативно отзывающихся о России

Глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская предложила признать иноагентами тех артистов, которые отзываются о России, о ее народе и власти в негативном ключе.
Lenta.ru21:01

Песков заявил, что Кремль не видит темы для переговоров по эвакуации с «Азовстали»

В четверг, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе.
Lenta.ruвчера в 15:49