Как отметил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, слова которого приводит газета, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля за лекарственными препаратами.
«Чистые расходы состоят из административных затрат в размере $34 млн, связанных в основном с резервами по безнадежным остаткам некоторых, находящихся под санкциями, клиентов, что компенсируется чистой прибылью в $30 млн»,— говорится в отчете компании (.pdf).