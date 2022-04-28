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Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ

Государственная дума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, сообщает газета "Известия
".
Газета.Ru
По информации «Известий», Госдума 17 мая может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях».
Известия
Юрлицам штраф будет грозить от 2 до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Известия
В правительстве необходимость корректировки закона объяснили возможной опасностью иностранных препаратов для россиян.
РИА Новости

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Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ
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Право на ВОЗ: в РФ предложили отказаться от рекомендаций организации при закупке лекарств
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