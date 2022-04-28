Газета.RuГосдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗГосударственная дума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, сообщает газета "Известия".Газета.RuПо информации «Известий», Госдума 17 мая может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях».ИзвестияЮрлицам штраф будет грозить от 2 до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.ИзвестияВ правительстве необходимость корректировки закона объяснили возможной опасностью иностранных препаратов для россиян.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЦентральная Служба НовостейREGNUMЭкономика сегодняАлтапрессПятый каналRZN.infoРоссийская газетаНовый ДеньНациональная служба новостейNeva.TodayТК ЗвездаТульская служба новостейКавказ ПостVSE42.RUНТВПрофильЯмал-МедиаВечерняя МоскваПодробнее о событииГосдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗГазета.Ru18:29Право на ВОЗ: в РФ предложили отказаться от рекомендаций организации при закупке лекарствИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: в России хотят отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе иностранных лекарствLenta.ru22:46«Известия»: ГД хочет ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗРИА Новости21:37В России могут отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарствРЕН ТВ19:45Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗМосковский Комсомолец00:16«Известия»: ГД может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешённых ВОЗNews.ru18:18Россия откажется от рекомендаций лекарств ВОЗИзвестия19:00Показать ещёОценить2,5KПоделиться