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Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ

Государственная дума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, сообщает газета "Известия".
Газета.Ru
По информации «Известий», Госдума 17 мая может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях».
Известия
Должностным лицам придется заплатить от 150 до 600 тыс. рублей.
Известия
Как отметил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, слова которого приводит газета, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля за лекарственными препаратами.
Москва 24

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Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ
Газета.Ru18:29
«Известия»: ГД может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешённых ВОЗ
News.ru18:18
Россия откажется от рекомендаций лекарств ВОЗ
Известия19:00
В России могут ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, одобренных ВОЗ – СМИ
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