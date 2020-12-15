Госдума по итогам года сэкономит почти 1,3 млрд рублей
Госдума перечислила 712,8 млн рублей сэкономленных в этом году бюджетных средств в резервный фонд правительства РФ, к концу года общая экономия за счет сокращения расходов нижней палаты составит почти 1 млрд 300 млн рублей.В источнике
Государственная дума перечислила в резервный фонд правительства 712 миллионов 800 тысяч сэкономленных рублей. До конца года у нас общая экономия составит почти один миллиард 300 миллион рублей.Комсомольская правда
С чего всё началось
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Сложный год для всей страны стал особенным и для Госдумы.
Российская газета16:00
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Государственная Дума по итогам года сэкономит почти 1,3 миллиарда рублей
Государственная Дума РФ16:37