Госдума перечислила 712,8 млн рублей сэкономленных в этом году бюджетных средств в резервный фонд правительства РФ, к концу года общая экономия за счет сокращения расходов нижней палаты составит почти 1 млрд 300 млн рублей.

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Вячеслав Володин Государственная дума перечислила в резервный фонд правительства 712 миллионов 800 тысяч сэкономленных рублей. До конца года у нас общая экономия составит почти один миллиард 300 миллион рублей. Комсомольская правда