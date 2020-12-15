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ТАСС
ТАСС

Госдума по итогам года сэкономит почти 1,3 млрд рублей

ФАН
Znak.com
Газета Кемерова
Комсомольская правда
Государственная Дума РФ
Lenta.ru
RuNews24.ru
Национальная служба новостей
Экономика сегодня
News.ru
Госдума перечислила 712,8 млн рублей сэкономленных в этом году бюджетных средств в резервный фонд правительства РФ, к концу года общая экономия за счет сокращения расходов нижней палаты составит почти 1 млрд 300 млн рублей.В источнике
Вячеслав Володин
Государственная дума перечислила в резервный фонд правительства 712 миллионов 800 тысяч сэкономленных рублей. До конца года у нас общая экономия составит почти один миллиард 300 миллион рублей.Комсомольская правда
С чего всё началось
Российская газета

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Сложный год для всей страны стал особенным и для Госдумы.
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Госдума по итогам года сэкономит почти 1,3 млрд рублей

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Государственная Дума по итогам года сэкономит почти 1,3 миллиарда рублей

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Володин рассказал о сэкономленном Госдумой миллиарде рублей

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