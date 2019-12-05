Экономика

ТАССТАССГосдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Фактывчера в 06:35

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газета05 декабря в 05:43

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва05 декабря в 05:26

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Народные новости вчера в 17:55
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
Известия 07:55
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
RuNews24.ru 15:11
Общество

Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Lenta.ru 05:31
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до семи

Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
ТАСС 12:27
Футбол

Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Известия 12:50
Футбол

МЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 14:27
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости 04 декабря в 07:35
Шоу-бизнес

Михаил Боярский раскритиковал оскорбляющих россиян артистов

Михаил Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян и политику правительства. Речь идет о Лайме Вайкуле и Максиме Покровском.
Актуальные Новости 00:51
Экономика

Покупать, продавать, хранить. Что делать с Bitcoin прямо сейчас

Несмотря на снижение курса частный трейдер Александр Бояринцев в долгосрочной перспективе рекомендует не продавать криптовалюту.
РБК вчера в 06:34
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru 14:47
Политика

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 11:41
Происшествия

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду

Телеканал 360° 12:37
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости вчера в 07:33
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru вчера в 07:42
Футбол

«Валенсия» Черышева победила «Леванте» в матче Примеры

RT на русском 14:46
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
РИА Новости 07:36
Гаджеты

OnePlus 8 Lite появился на рендерах

В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
The GEEK 03:03
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Газета.Ru 02:26
Политика

Корбин заявил о непричастности РФ к секретным британским документам

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил о непричастности России к тому, что конфиденциальные документы Британии стали достоянием общественности.
News.ru 10:19
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин заняли четвертое место в финале Гран-при

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли четвертое место в финале Гран-при в Турине.
Газета.Ru 14:28
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Самым высокооплачиваемым музыкантом мира стала американская певица Тейлор Свифт, заработавшая в 2019 году 185 млн долларов.
Клопс 02:33
Футбол

Клопп: «Понравилось, что у защиты было мало работы»

Soccer.ru 13:02
Наука

Обнаружена ранее неизвестная причина рака

Обнаружена ранее неизвестная причина рака.
РЕН ТВ вчера в 15:47
Происшествия

В Биробиджане начался пожар в торговом центре

RT на русском 12:18
Гаджеты

Xiaomi снизила стоимость Redmi Note 8 Pro почти на $30

Генеральный директор Redmi, Лу Вейбинг, сообщил, что стоимость смартфона Redmi Note 8 Pro снизится.
MobiDevices вчера в 09:36
Футбол

«Монако» поздравил Головина с 50-м матчем за клуб

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе на матч 17-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
Спорт-Экспресс 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное