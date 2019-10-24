Экономика
Телеканал 360°Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии. Мораторий, таким образом, может быть продлен до 2022 года включительно, если законопроект пройдет три чтения, будет одобрен Совфедом и подписан президентом.
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Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года
ТАСС24 октября в 08:17
ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии
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РИА Новости24 октября в 08:16
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