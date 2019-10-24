Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Политика Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.

Общество Представители зарубежных СМИ не явились на процесс по иску Дерипаски Представители британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation не явились в Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу на рассмотрение по существу иска, поданного к ним бизнесменом Олегом Дерипаской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Автоспорт Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.

Шоу-бизнес Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.

Общество Специалисты рассказали о способе пережить встречу с медведем Памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем в дикой природе составило министерство природных ресурсов Забайкалья.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Единоборства Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.