Экономика

RT на русскомRT на русскомДума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
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Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии

RT на русском24 октября в 10:33

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБК24 октября в 10:28

ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Аргументы и Факты24 октября в 09:45

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ24 октября в 08:54

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС24 октября в 08:17

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газета24 октября в 08:31

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новости24 октября в 08:16
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