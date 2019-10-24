Экономика
Говорит МоскваГосдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год
Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
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Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года
ТАСС24 октября в 08:17
ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии
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