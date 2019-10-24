Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваГосдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год

Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
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Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС24 октября в 08:17

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБК24 октября в 10:28

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ24 октября в 08:54

ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Аргументы и Факты24 октября в 09:45

Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии

RT на русском24 октября в 10:33

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газета24 октября в 08:31

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новости24 октября в 08:16
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