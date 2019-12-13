Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума поддержала проект об усилении защиты прав дольщиков

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства. Как сообщает РИА Новости, документ был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым.
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Госдума приняла в I чтении законопроект о снятии ограничений с компенсационного фонда застройщиков

Интерфакс06:42

Госдума решила важную проблему обманутых дольщиков

ТК Звезда06:34

Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

РИА Новости03:41

Госдума поддержала проект об усилении защиты прав дольщиков

RT на русском04:37

Проект о выплатах членам ЖСК позволит эффективнее использовать более 30 млрд рублей — Николаев

Дума ТВ03:45

Госдума приняла в первом чтении закон об упрощении достройки проблемных объектов

Будущее России. Национальные проекты04:45

Володин предложил провести парламентские слушания по долевому строительству

Парламентская газета04:09
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Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
Политика

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg из пула Белого дома.
Газета.Ru вчера в 19:02
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Интернет

«Яндекс» увидел в разбирательстве с Nginx риски для IT-рынка

В «Яндексе» считают, что любые попытки преследования компаний за создание программ с открытым кодом (таких как у Nginx) повлекут за собой негативные последствия для всего IT-рынка.
Компания 05:04
Происшествия

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Общество

Госдума отклонила законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

Государственная дума в пятницу, 13 декабря, отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Известия 06:52
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Мойка78 08:22
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
Здоровье

Медики рассказали, от какой еды образуются камни в почках

Медики настоятельно рекомендуют удалять образовавшиеся камни в почках, причем сделать это возможно различными способами, в зависимости от минерального состава образования.
Актуальные Новости 08:28
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Гаджеты

Xiaomi представила «убийцу флагманов» Redmi K30

Piter.tv 10 декабря в 06:24
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Шоу-бизнес

Андрей Губин вскоре вернется на сцену

Популярный российский певец Андрей Губин решил вернуться на сцену. Об этом в Instagram заявил его продюсер Тарас Вашинин.
OAnews 09:15
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва 11 декабря в 14:43
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Футбол

Футболисты «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки

Игроки «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки клуба по решению главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
Lenta.ru 06:29
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 09:52
Футбол

ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 09:23
Биатлон

Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте

Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Вести.Ru 09:33
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 01:19
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
Кино

Финальный трейлер «Ведьмака» появился в сети

Peterburg2.ru вчера в 16:16
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru 07:21
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
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Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе неизвестные уколы

Газета.Ru 03:52
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