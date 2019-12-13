Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума поддержала проект об усилении защиты прав дольщиков

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства. Как сообщает РИА Новости, документ был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым.
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Госдума приняла в I чтении законопроект о снятии ограничений с компенсационного фонда застройщиков

Интерфакс06:42

Госдума решила важную проблему обманутых дольщиков

ТК Звезда06:34

Володин предложил провести парламентские слушания по долевому строительству

Парламентская газета04:09

Госдума поддержала проект об усилении защиты прав дольщиков

RT на русском04:37

Проект о выплатах членам ЖСК позволит эффективнее использовать более 30 млрд рублей — Николаев

Дума ТВ03:45

Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

РИА Новости03:41

Госдума приняла в первом чтении закон об упрощении достройки проблемных объектов

Будущее России. Национальные проекты04:45
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Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 15:44
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета 03:40
Политика

В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
РИА Новости 14:14
Происшествия

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
РИА Новости 16:34
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости 15:25
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
РИА Новости вчера в 06:10
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 10:41
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa вчера в 11:03
Футбол

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ

Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
RT на русском 09:31
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Пожар в наркодиспансере в Тюмени унес жизнь одного человека

Пламя вспыхнуло поздно вечером на втором этаже здания. В результате случившегося один человек погиб, еще семь пострадали, передает ТАСС.
Российская газета 17:48
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Экономика

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Законопроект, который увеличивает для россиян минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, приняла в третьем чтении Государственная Дума РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Российскую газету».
Владивосток-Новости 01:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru 05:15
Армия и оружие

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета 16:42
Шоу-бизнес

Концертный директор уговаривал Ротару выступить в России

Правда, на «Песне года» Ротару выступала бесплатно, как и другие артисты, — передаёт слова концертного директора «Дни.ру».
News.ru 03:02
Происшествия

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили

Пожар начался накануне около десяти часов во время сварочных работ.
Говорит Москва 03:29
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия 11:13
Политика

Премьер-министр Великобритании переизбрался в парламент

Британский премьер-министр Борис Джонсон переизбран в парламент, а Консервативная партия, которую он представляет, получает абсолютное большинство.
REGNUM вчера в 23:34
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Спорт

Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира

Советский спорт 04:57
Энергетика

В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%

Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Ореанда-Новости 13:36
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