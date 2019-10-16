Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект об установлении с 2020 года МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц. Новый мрот Согласно проекту, МРОТ на 2020 год составит 12 130 рублей. В 2019 году МРОТ равен 11 280 рублей.

Госдума поддержала увеличение МРОТ с 1 января 2020 года

Происшествия В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Фигурное катание Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при 18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.

Космос Итальянский проект Bad Sector передаст Петербургу послания из космоса Главный популяризатор российской космонавтики в музыкальном мире, итальянский звуковой экспериментатор Массимо Магрини, возвращается в Санкт-Петербург со своим проектом Bad Sector.

Финансы Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Общество На Украине объяснили новые правила отбора на «Евровидение» По новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Политика Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Футбол Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.

Происшествия Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

Футбол Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.

Происшествия Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.

Политика РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на испытания США Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на проведенные испытания США.

Армия и оружие National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

Армия и оружие Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".

Общество Россияне едят слишком много яиц Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.

Политика Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения «Кубань» Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя создание в Верховной Раде межфракционного объединения "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", предложил депутатам предварительно узнать мнение кубанцев об этой идее.

Политика Россель высказался об идее вернуть губернаторов в Совфед Член Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель допустил принятие законопроекта, разрешающего губернаторам и главам заксобраний представлять в верхней палате свои регионы.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Происшествия Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.

Авто АвтоВАЗ проверит наличие динамиков на выпущенных Lada Largus «АвтоВАЗ» начинает сервисную кампанию по проверке наличия динамиков в 689 автомобилях Lada Largus, отгруженных со 2 июля по 26 сентября 2019 года.

Футбол Червиченко о Тедеско: пушистого зайца бросили в клетку к тиграм Экс-владелец московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко сказал РИА Новости, что "красно-белые" сделали сомнительный выбор, назначив главным тренером Доменико Тедеско.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.