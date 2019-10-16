Экономика
УпрощёнкаГосдума поддержала увеличение МРОТ с 1 января 2020 года
Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект об установлении с 2020 года МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц. Новый мрот Согласно проекту, МРОТ на 2020 год составит 12 130 рублей. В 2019 году МРОТ равен 11 280 рублей.
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В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году
РИА Новости16 октября в 04:27
Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда
Агентство Москва16 октября в 03:18
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В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник
В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
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Газета.Ru 02:36
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Главный популяризатор российской космонавтики в музыкальном мире, итальянский звуковой экспериментатор Массимо Магрини, возвращается в Санкт-Петербург со своим проектом Bad Sector.
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По новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.
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Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru вчера в 14:04
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Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
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Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
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РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на испытания США
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В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
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National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
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Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США
Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя создание в Верховной Раде межфракционного объединения "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", предложил депутатам предварительно узнать мнение кубанцев об этой идее.
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Член Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель допустил принятие законопроекта, разрешающего губернаторам и главам заксобраний представлять в верхней палате свои регионы.
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Сенцов назвал русских и украинцев братьями
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Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
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АвтоВАЗ проверит наличие динамиков на выпущенных Lada Largus
«АвтоВАЗ» начинает сервисную кампанию по проверке наличия динамиков в 689 автомобилях Lada Largus, отгруженных со 2 июля по 26 сентября 2019 года.
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Экс-владелец московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко сказал РИА Новости, что "красно-белые" сделали сомнительный выбор, назначив главным тренером Доменико Тедеско.
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В школу в Дагестане ворвался мужчина с топором и в маске Джокера
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Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
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