Общество

РИА НовостиРИА НовостиГосдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
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Дольщикам облегчили защиту своих прав

Росбалт08:20

Володин предложил провести парламентские слушания по долевому строительству

Парламентская газета04:09

Госдума приняла в первом чтении закон об упрощении достройки проблемных объектов

Будущее России. Национальные проекты04:45

Госдума поддержала проект об усилении защиты прав дольщиков

RT на русском04:37

Проект о выплатах членам ЖСК позволит эффективнее использовать более 30 млрд рублей — Николаев

Дума ТВ03:45

Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

РИА Новости03:41

Госдума приняла в I чтении законопроект о снятии ограничений с компенсационного фонда застройщиков

Интерфакс06:42
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Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака

Super.ru 15:05
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Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru 05:58
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Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы

Киевское "Динамо" в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с швейцарским "Лугано" — 1:1.
LiveSport.ru вчера в 14:52
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Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Sputnik Таджикистан 10:45
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 11 декабря в 04:28
Политика

Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду

Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
REGNUM 16:49
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Политика

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета 16:42
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Известия 13:24
Политика

Трамп заявил о развитии наступательных космических войск США

Трамп в феврале 2019 года подписал меморандум, предусматривающий создание космических сил США.
Известия 13:38
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
РИА Новости 15:50
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Игры

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Astera 05:48
Биатлон

Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Sportbox.RU 09:49
Игры

Wizards of the Coast анонсировала ролевой экшен Dungeons Dragons: Dark Alliance

3DNews 14:42
Экономика

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
BFM.ru 11 декабря в 08:51
Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские силовики в пятницу вечером обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, погиб один ополченец, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 17:07
Политика

Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»

Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
REGNUM 15:53
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США

Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.
РИА Новости 15:00
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Политика

США и Китай согласовали первую часть торговой сделки

Соединенные Штаты и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Об этом Дональд Трамп написал у себя в "Твиттере".
Вести.Ru 17:33
Происшествия

Найден второй погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Число погибших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до двух.
Российская газета 08:53
Космос

Астероид Бенну выбрасывает свою пыль в космос

Ридус 11 декабря в 04:42
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
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В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%

Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Ореанда-Новости 13:36
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Гинер оценил переход 75% акций ЦСКА под контроль компании «ВЭБ»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил переход 75% акций футбольного клуба под контроль корпорации «ВЭБ.РФ».
RT на русском 10:54
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