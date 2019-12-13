Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
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Законопроект о совершенствовании системы долевого строительства принят в первом чтении

Парламентская газета03:50

Госдума приняла в первом чтении закон об упрощении достройки проблемных объектов

Будущее России. Национальные проекты04:45

Госдума поддержала проект об усилении защиты прав дольщиков

RT на русском04:37

Госдума приняла в I чтении законопроект о снятии ограничений с компенсационного фонда застройщиков

Интерфакс06:42

Проект о выплатах членам ЖСК позволит эффективнее использовать более 30 млрд рублей — Николаев

Дума ТВ03:45

Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

РИА Новости03:41
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Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

RT на русском 07:27
Происшествия

Организатором убийства Шеремета назвали сержанта ВСУ

За организацией убийства журналиста Павла Шеремета стоит сержант ВСУ Андрей Антоненко, а в ролик исполнителя выступала детский врач и волонтер АТО Юлия Кузьменко.
ТК Звезда 07:53
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ 07:03
Политика

Губернаторы Иркутской области и ЕАО ушли в отставку: назначены врио

В отставку Левинталь ушел по собственному желанию Левченко занимал пост губернатора Иркутской области с октября 2015 года.
МИР 24 вчера в 11:06
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Общество

Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые освобождают все компенсационные выплаты обманутым дольщикам от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РБК 04:18
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Музыка

Верка Сердючка вернулась с дождем из шампанского

Первым синглом возрожденной Верки Сердючки стала англоязычная композиция "Make It Rain Champagne", что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского".
ИА InterMedia 04:06
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Общество

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
РИА Новости 07:23
Происшествия

Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Российская газета 07:30
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским

Московский Комсомолец 11 декабря в 15:39
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11 декабря в 11:44
Политика

МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Известия 03:11
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

Интерфакс 05:25
Футбол

Атлетико — Локомотив 2:0

Евро-футбол.ру 11 декабря в 15:22
Происшествия

СК просит арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова

Следствие требует арестовать новую фигурантку дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Екатерину Заяц.
ТАСС 06:17
Футбол

Лесовой рассказал, зачем сменил украинское гражданство

Полузащитник «Зенита» Даниил Лесовой, который находится в тульском «Арсенале» в аренде, объяснил, зачем сменил украинское гражданство.
Bookmaker-ratings.ru 03:46
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
РИА Новости 06:51
Наука

В Жуковском завершили испытания модели российско-китайского лайнера

Аргументы и Факты 06:14
Космос

Тайну лунной яркости подскажет новый телескоп

Сегодня лучшие измерения ученых точны в пределах от 3% до 5%. Но поскольку спутники наблюдения за Землей используют Луну для калибровки своих измерений, исследователи предпочли бы, чтобы эта неопределенность уменьшилась до 1%. Большинство прошлых исследований пытались оценить яркость Луны с помощью телескопов, которые находились на Земле.
AstroNews.ru 10 декабря в 13:35
Хоккей

«Трактор» и Кравцов договорились о расторжении контракта

Матч ТВ 06:24
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