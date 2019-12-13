Общество
РИА НовостиГосдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
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Законопроект о совершенствовании системы долевого строительства принят в первом чтении
Парламентская газета03:50
Госдума приняла в первом чтении закон об упрощении достройки проблемных объектов
Будущее России. Национальные проекты04:45
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Общество
В России штрафы для бизнеса могут повысить в десятки раз
В России штрафы для компаний за невыполнение предписаний надзорных органов могут вырасти в десятки раз.
Происшествия
Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали трое
В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Число пострадавших выросло до трех человек.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Политика
Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Происшествия
В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест
Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Анкара осудила резолюцию сената США о признании геноцида армян турками
Почему конгрессмены США вспомнили о массовых убийствах армян в Османской империи и при чем тут курды В резолюции, единогласно принятой сенатом в четверг, 12 декабря, утверждалось, что политика США состоит в официальном признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Экономика
Полпред Президента в ЦФО приехал в костромской детский сад
В Костромской области с рабочим визитом находится Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, узнал KOSTROMA.TODAY.
Политика
Врио губернатора Игоря Кобзева представили Иркутской области
Политика
Лидеры ЕС согласовали продление санкций против РФ
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против России.
Политика
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Здоровье
Названы 5 причин, почему здоровое питание и спорт не помогают похудеть
Названы пять основных причин, почему здоровое питание и спорт не помогают значительно похудеть, сообщает Ugpressa.ru.
Шоу-бизнес
Елена Корикова готовится судиться из-за ложных обвинеий
Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.
Общество
Названа дата запуска серийного производства автомобилей Aurus
Запуск серийного производства назначен на первый квартал 2021 года. Сейчас здесь идет подготовка к этому проекту.
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Общество
Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» включены в реестр иноагентов
Под НКО, которая выполняет функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства от иностранных государств, их государственных органов, иностранных организаций, а также иностранных граждан.
Музыка
Верка Сердючка вернулась с дождем из шампанского
Первым синглом возрожденной Верки Сердючки стала англоязычная композиция "Make It Rain Champagne", что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш
Подписчики восхитились стильным аутфитом суперзвезды. Легенда поп-сцены выбрала черный жакет, футболку с ярким принтом и брюки клеш.
Авто
В России начались продажи BMW X6 нового поколения
Официальная премьера BMW X6 нового поколения прошла еще в июле 2019 года, тогда же компания объявила и рублевые цены на авто.