Общество

РИА НовостиРИА НовостиГосдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
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Госдума приняла в I чтении законопроект о снятии ограничений с компенсационного фонда застройщиков

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Будущее России. Национальные проекты04:45

Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
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Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
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Анкара осудила резолюцию сената США о признании геноцида армян турками

Почему конгрессмены США вспомнили о массовых убийствах армян в Османской империи и при чем тут курды В резолюции, единогласно принятой сенатом в четверг, 12 декабря, утверждалось, что политика США состоит в официальном признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
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В Костромской области с рабочим визитом находится Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, узнал KOSTROMA.TODAY.
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Лидеры ЕС согласовали продление санкций против РФ

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против России.
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Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
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Новый Nissan X-Trail замечен на тестах

Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
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Названа дата запуска серийного производства автомобилей Aurus

Запуск серийного производства назначен на первый квартал 2021 года. Сейчас здесь идет подготовка к этому проекту.
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