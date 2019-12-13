Экономика
РИА НовостиГосдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
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Госдума приняла в первом чтении закон об упрощении достройки проблемных объектов
Будущее России. Национальные проекты04:45
Законопроект о совершенствовании системы долевого строительства принят в первом чтении
Парламентская газета03:50
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