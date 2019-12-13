Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
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