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Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

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Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.

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Происшествия В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.

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Транспорт Госдума отказалась отменять техосмотр личного транспорта Авторы законопроекта посчитали, что действующая система техосмотра направлена не на предупреждение аварий, а является лишь дополнительным финансовым обременением и предложили отменить эту процедуру для личного транспорта.