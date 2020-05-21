Экономика
РосбалтГосдума поддержала закон о налоговых послаблениях из-за коронавируса
Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие налоговые послабления на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент «Росбалта».
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«Ночной бухгалтер». Освобождение от налогов за 2 квартал и уменьшение взносов. Кому?
ИА Клерк.Ру22 мая в 08:46
Госдума одобрила освобождение малого и среднего бизнеса от налогов во II квартале
Rambler News Service22 мая в 06:01
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:56, Ашберн
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На юге России днем станет на 7-8 градусов теплее. Столбики термометров остановятся на 25-28 градусах.
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Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
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Полиция в Домодедово задержала двоих мужчин, устроивших драку на борту самолета, прилетевшего в Москву из Сочи.
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Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX
Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
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Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
РИА Новости 08:57
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Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
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РБК 17:00
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
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Общество
Михалков рассказал о кампании против «БесогонТВ»
Некоторым медийным персонам предлагали за деньги принять участие в информационной кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ», сообщили ТАСС в пресс-службе господина Михалкова.
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В Испании утвердили правила посещения пляжей
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СК РФ расследует более 300 дел по преступлениям ВСУ в Донбассе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил активизировать работу при выявлении преступлений ВСУ на территории Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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РИА Новости вчера в 20:53
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Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от COVID-19 на дому.
РИА Новости 12:46
Происшествия
В Москве около мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы
Обнаженное тело 22-летней гражданки Кубы обнаружено около мусорного контейнера на Кастанаевской улице в столичном районе Фили-Давыдково.
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Президент Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании.
Эхо Москвы вчера в 09:40
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
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Зидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции.
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Министр экологии стал еще одним сахалинским чиновником, заподозренным в браконьерстве
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Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19.
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Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
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Спорт-Экспресс 09:20
Общество
Перечислены опасные для зараженных коронавирусом препараты
Пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, однако при COVID-19 их применять нельзя.
Lenta.ru 16:58
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
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При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
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