Экономика
РосбалтГосдума поддержала закон о налоговых послаблениях из-за коронавируса
Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие налоговые послабления на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент «Росбалта».
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«Ночной бухгалтер». Освобождение от налогов за 2 квартал и уменьшение взносов. Кому?
ИА Клерк.Ру22 мая в 08:46
Госдума одобрила освобождение малого и среднего бизнеса от налогов во II квартале
Rambler News Service22 мая в 06:01
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Происшествия
В Москве задержаны участники перестрелки во дворе
Российская газета 13:50
Здоровье
Президент Чили заявил, что система здравоохранения близка к пределу
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения Чили работает почти на пределе возможностей из-за растущего числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:29
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Румынская марка Dacia - дочерняя компания французского концерна Renault - планирует представить на рынке бюджетный кросс-универсал, созданный на той же платформе, что и новый Renault Logan.
Новые автомобили вчера в 11:45
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Общество
В Минобрнауки назвали сроки зачисления абитуриентов в вузы
Министерство образования и науки планирует зачислить абитуриентов в вузы в августе и начать учебный год вовремя.
Авторадио 04:51
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли населенный пункт в провинции Латакия
19 мая RT сообщала, что боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» обстреляли населенные пункты в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.
ФАН 15:27
Шоу-бизнес
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть Анастасия Шубская и Александр Овечкин вновь ждут пополнения в семье.
Экспресс газета 10:32
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась одышка.
Peterburg2.ru вчера в 07:27
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель
После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 22 мая в 07:36
Технологии
Microsoft начнет тестировать обновления Windows 10 на 2021 год
В сообщении информационного блога глобальное обновление Windows 10 образца следующего года идет под кодировкой Iron (Fe).
Evo-rus.com вчера в 14:47
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru 14:48
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Футбол
«Ювентус» хочет выставить на трансфер Игуаина
Metaratings 13:31
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей
Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News 08:40
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Экономика
Air France сократит число полетов ради экологии и господдержки
Авиаперевозчик Air France обязался сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на половину ради получения господдержки, заявила министр экологического перехода Элизабет Борн в эфире радиостанции France Inter.
ИА Красная Весна 11:10
Футбол
Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться
Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Soccer.ru 12:44
Футбол
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings 22 мая в 04:33
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52