Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции
Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента во вторник, 8 декабря.В источнике
С чего всё началось
Прошли первое чтение поправки в Закон «О полиции»
«Кроме того, полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия полиции
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