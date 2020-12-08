Как SARS-CoV-2 вызывает отказ органов показали на экспериментальной модели мыши

Мышиные модели COVID-19 были созданы и раньше, но, по словам исследователей, ни одна из них не довела нас до этого момента, продемонстрировав, как выглядят внелегочные проявления COVID-19.