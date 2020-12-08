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Lenta.ru
Lenta.ru

Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента во вторник, 8 декабря.В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Прошли первое чтение поправки в Закон «О полиции»

«Кроме того, полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства.
Государственная Дума РФвчера в 09:46
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Эхо Москвы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия полиции

Эхо Москвывчера в 11:31
URA.Ru

Новые полномочия полиции вызвали возмущение в соцсетях. «Конституция? А что это такое?»

URA.Ru01:23
Известия

Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении полномочий полиции

Известиявчера в 12:36
ТАСС

Поправки в закон «О полиции». Что изменится в работе сотрудников органов правопорядка?

ТАСС03:45
РИА Новости

Госдума поддержала проект о расширении полномочий полиции

РИА Новостивчера в 09:49
Парламентская газета

Полицейским разрешат досматривать граждан и вскрывать машины

Парламентская газетавчера в 12:53
REGNUM

Госдума разрешает полиции вскрывать авто, жильё, оцеплять улицы и стрелять

REGNUMвчера в 09:46

Глава Нацразведки: Китай является наиболее сильным соперником США

Директор Нацразведки отметил, что Вашингтон не стремится преуменьшать роль России в вопросах угрозы безопасности США, однако КНР сейчас является более приоритетным направлением для защиты американских интересов.
Глава Нацразведки: Китай является наиболее сильным соперником США
SM Newsвчера в 02:32

Минфин США предложил потратить 916 миллиардов долларов на стимулирование экономики

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RuNews24.ru21:43

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Чита.Ру03:12

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