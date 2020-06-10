Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.

Госдума поддержала законопроект об отсрочке по долгам для пенсионеров

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