Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Заморозка действует с 2014 года.
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Госдума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Известиявчера в 11:02

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 10:28

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

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ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Аргументы и Фактывчера в 09:45

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 08:17

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:54

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новостивчера в 08:16
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:29, Вашингтон
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