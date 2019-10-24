Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Заморозка действует с 2014 года.
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Госдума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии

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Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 10:28

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

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Аргументы и Фактывчера в 09:45

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 08:17

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газетавчера в 08:31

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:54
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