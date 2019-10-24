Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Заморозка действует с 2014 года.

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

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