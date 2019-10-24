Экономика
КоммерсантъГосдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Заморозка действует с 2014 года.
Читать в источнике
Оценить245
Подробнее о событии
Показать все источники
ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии
Аргументы и Фактывчера в 09:45
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Происшествия
В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае
Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Lenta.ru 03:34
Хоккей
Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Газета.Ru вчера в 23:54
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Общество
Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы
Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
Lenta.ru 02:21
Происшествия
СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице
Росгвардия начала проверку после обращения бывших бойцов спецотряда быстрого реагирования «Булат», заявивших, что заместитель командира отряда Алексей Касьян участвовал в разборке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщила газета «Коммерсантъ».
РБК 03:31
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной упала на подиуме
Сама Ксения рассказала, что они с Курбаном чуть не умерли от страха, когда их дочь неловко оступилась и чуть не упала на подиуме.
Bimru.ru вчера в 10:51
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Спорт
Куйвашев сформировал региональный оргкомитет Универсиады-2023
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал региональный организованный комитет по подготовке к Универсиаде-2023.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:32
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 вчера в 08:54
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
РИА Новости вчера в 07:37
Авто
Авто из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанной Lada
Владелица машины Dodge Grand Caravan 1999 года, прокаченной в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», опять можно приобрести.
Тарантас Ньюс вчера в 13:56
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Тарантас Ньюс 23 октября в 02:07
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество
Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора бараном
РИА Новости 02:30
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева поделилась мыслями о болезни Заворотнюк
62-летняя звезда «Экипажа», советская актриса Александра Яковлева поделилась своими мыслями о болезни коллеги Анастасии Заворотнюк в интервью одному из популярных изданий.
RuNews24.ru 03:24