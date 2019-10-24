Экономика
КоммерсантъГосдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Заморозка действует с 2014 года.
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ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии
Аргументы и Фактывчера в 09:45
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:17, Вашингтон
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:07
Армия и оружие
В Сербию прибыли комплексы С-400 и «Панцирь С»
Как сообщили в Минобороны России, дивизия комплексов С-400 «Триумф» и батарея «Панцирей С» были переброшены в Сербию, где они впервые примут участие в военных учениях за рубежом.
ANNA-News вчера в 06:11
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока
Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
Общество
Названы самые востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Российская газета вчера в 21:22
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Спорт
Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram
«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
Говорит Москва 01:59
Происшествия
Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге
Аргументы и Факты 01:20
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Недвижимость
В Москве исчезают дешевые квартиры
Два года назад было 10 проектов, сейчас 9. Резкое уменьшение предложения недорогих квартир связано с ростом стоимости столичных новостроек, сокращением предложения в экономклассе и ростом нового предложения в бизнес-классе, поясняет генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.
Вести.Ru вчера в 11:20
Происшествия
Две сбитые отброшенной «Киа» женщины скончались
Регион 64 01:35
Происшествия
Уволенную за эротические снимки педагога вызвали на допрос в полицию
Магнитогорского детского тренера Екатерину Конопенко, которую уволили с работы из-за эротических фото 19-летней давности, вызвали на допрос по подозрению в изготовлении и распространении порнографии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика
Моралес победил на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес переизбран на новый срок в первом туре выборов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны.
Взгляд.ру вчера в 21:20
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 17:21
Энергетика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Здоровье
Более 500 тыс дистанционных ЭКГ сделали в столице с начала года
Более 500 тысяч дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ) сделали врачи московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с начала текущего года.
Москва 24 01:40
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости вчера в 14:28
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Хоккей
Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз».
РБК 02:13
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Интерфакс вчера в 18:36
Политика
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40