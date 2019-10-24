Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Заморозка действует с 2014 года.
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Госдума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Известиявчера в 11:02

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 10:28

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новостивчера в 08:16

ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Аргументы и Фактывчера в 09:45

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 08:17

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газетавчера в 08:31

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:54
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:17, Вашингтон
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

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РБК вчера в 17:00
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В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

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Газета.Ru вчера в 15:37
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Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

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Москва 24 вчера в 06:47
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Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
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Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

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Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Российская газета вчера в 21:22
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Говорит Москва 01:59
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Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге

Аргументы и Факты 01:20
Политика

Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
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Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru 00:15
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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В Москве исчезают дешевые квартиры

Два года назад было 10 проектов, сейчас 9. Резкое уменьшение предложения недорогих квартир связано с ростом стоимости столичных новостроек, сокращением предложения в экономклассе и ростом нового предложения в бизнес-классе, поясняет генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.
Вести.Ru вчера в 11:20
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Газета.Ru вчера в 15:21
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Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес переизбран на новый срок в первом туре выборов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны.
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Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 17:21
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Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
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Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям

В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
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В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

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Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
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Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

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