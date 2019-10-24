Экономика
КоммерсантъГосдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Заморозка действует с 2014 года.
Читать в источнике
Оценить231
Подробнее о событии
Показать все источники
ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии
Аргументы и Фактывчера в 09:45
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:49, Ашберн
Авто
Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Автостат 23 октября в 07:49
Экономика
«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов
РИА Новости вчера в 07:07
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС вчера в 09:39
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Общество
Череда циклонов испортит погоду в Сахалинской области
Ночные температуры воздуха понизятся на 2-4°. Днем во вторник (29 октября) к Сахалину приблизится очередной циклон, который принесет дождливую погоду.
Сахалин.Инфо 00:11
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит газа через украинскую территорию.
РИА Новости вчера в 21:45
Экономика
Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Московский Комсомолец вчера в 08:01
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт 23 октября в 16:58
Единоборства
Глава Fight Nights Global назвал позором слова Макгрегора о Дагестане
Гаджиев назвал произошедшее позором и также раскритиковал всех, кто присутствовал на пресс-конференции Макгрегора в Москве.
РИА Новости вчера в 17:13
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Общество
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Общество
День Андрона Звездочета: что запрещено делать 25 октября
Считается, что в этот день нельзя сквернословить, а также стирать вещи и поднимать тяжести. Это может привлечь неприятности в вашу жизнь.
Волгоградская правда 00:01
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд руб. авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 г. 21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и само правительство, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:10
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Здоровье
Донские онкологи назвали первые симптомы рака груди
Врачи подчеркивают, что рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим.
Дон-ТР вчера в 09:28
Общество
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Коммерсантъ вчера в 18:28
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» рассказал о необычной примете Семина
Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал о странном обычае, который практиковал главный тренер команды Юрий Семин, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 17:48
Энергетика
Параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы - Минэнерго Казахстана
Основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован, заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.
ПРАЙМ 00:00
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер вчера в 13:47
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru вчера в 06:35
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ вчера в 03:53
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Московский суд арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, которого подозревают в госизмене.
Газета.Ru вчера в 12:11
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Ревизор.ру вчера в 04:30
Происшествия
Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области
РИА Новости вчера в 10:24
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36