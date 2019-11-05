Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает «РИА Новости».

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

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