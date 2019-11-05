Общество
ИзвестияГосдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает «РИА Новости».
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения.РИА Новости06:29
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Госдума одобрила в I чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта
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Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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«Ван Дайк!» Хиддинк поддержал Черданцева
Бывший главный тренер сборных России и Нидерландов Гус Хиддинк объяснил комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву, как правильно произносить фамилию голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Матч ТВ 04:39
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Температурный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября
Пятое ноября в Москве стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя 10,6 градусов тепла в полдень.
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AMD и NVIDIA выпустили новые драйвера специально для Red Dead Redemption 2
Компани AMD и Nvidia выпустили обновление к драйверам, которые повышают производительность ПК-версии игры Red Dead Redemption 2. Об этом сообщил портал DSOGaming.
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В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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WSJ: США и Китай могут отменить часть пошлин
Вашингтон и Пекин рассматривают возможность отмены части введенных ранее взаимных пошлин для решения спорных вопросов в сфере торговли.
ТАСС вчера в 23:48
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У нейтронной звезды нашли магнитные «родинки»
Российские ученые нашли у нейтронной звезды GRO J2058+42 очень необычное магнитное поле, в котором существуют своеобразные "родинки" - зоны аномально высокой напряженности.
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Вселенная может представлять собой гигантскую петлю
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Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов — Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
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Музей ивановского ситца и музей Москвы заключают соглашение о сотрудничестве
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На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
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Десятки националистов приехали к месту разведения войск в Донбассе
В районе населенного пункта Петровское в Донбассе, где запланировано разведение сил, собираются десятки вооруженных украинских националистов.
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Жена Джигана подтвердила четвертую беременность
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова официально подтвердила четвертую беременность.
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В Тульской области для больной муковсцидозом не закупают лекарство
Сотрудники прокуратуры подали в суд на Богородицкую районную больницу и Минздрав Тульской области.
Общественное телевидение России вчера в 23:32
Происшествия
Галкин избежал допроса по делу о покушении на Киркорова
Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.
Уралинформбюро 01:14
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07