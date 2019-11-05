с чего всё началось

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 5 ноября.

Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО

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