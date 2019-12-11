Общество

КоммерсантъКоммерсантъГосдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
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ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости

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Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Российская газета08:09

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

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Госдума запрещает выписывать штрафы, исходя из расчета средней скорости машины

ТАСС07:48

Госдума одобрила проект о штрафах за превышение скорости только при фиксации в конкретном месте и времени

Агентство Москва07:37

Дума в I чтении одобрила запрет штрафовать водителей за превышение средней скорости

Интерфакс07:52

Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»

REGNUM07:43
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