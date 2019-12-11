Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.

Политика Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".

Политика Трамп оценил итоги встречи с Лавровым Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав итоги встречи "очень хорошими".

Общество Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.

Культура Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.

Политика Путин и Зеленский не договорились по газу Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский использовали саммит в «нормандском формате» в Париже для переговоров по газовой проблеме, однако существенных успехов на этом направлении им достичь не удалось.

Политика Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

Экономика Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.

Политика Досрочные парламентские выборы пройдут сегодня в Великобритании Премьер-министр Великобритании, лидер консерваторов Борис Джонсон уверен в победе своей партии и считает предстоящие выборы решающим моментом.