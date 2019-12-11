Общество
КоммерсантъГосдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Общественное телевидение России08:31
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Футбол
«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ
В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Тоттенхэмом».
Футбол
Аксель Туанзебе: «„Манчестер Юнайтед“ хочет победить в игре с АЗ и выиграть группу»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Алкмара».
Политика
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
Общество
Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector
В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Кино
«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года
Warner Bros. объявила дату премьеры четвёртой «Матрицы» — она выйдет 21 мая 2021 года, одновременно с четвёртым «Джоном Уиком».
Политика
Трамп оценил итоги встречи с Лавровым
Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав итоги встречи "очень хорошими".
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Авто
Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку
Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
«Интер» не узнал «Барселону» и проиграл ей
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Культура
Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
Политика
Путин и Зеленский не договорились по газу
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский использовали саммит в «нормандском формате» в Париже для переговоров по газовой проблеме, однако существенных успехов на этом направлении им достичь не удалось.
Футбол
«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Кино
Советская актриса Драпеко положительно оценила военный фильм «Ржев»
Общество
Суд в Рязани признал пятерых ученых из США виновными в нарушении визового режима
Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета Буффало (США), проводивших встречу со студентами в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Единоборства
Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко
Политика
Досрочные парламентские выборы пройдут сегодня в Великобритании
Премьер-министр Великобритании, лидер консерваторов Борис Джонсон уверен в победе своей партии и считает предстоящие выборы решающим моментом.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.