Общество

РБКРБКГосдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Депутаты запрещают штрафовать водителей по данным с нескольких камер

Коммерсантъ13:14

ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости

RT на русском11:11

Госдума запрещает выписывать штрафы, исходя из расчета средней скорости машины

ТАСС07:48

Дума в I чтении одобрила запрет штрафовать водителей за превышение средней скорости

Интерфакс07:52

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Российская газета08:09

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Общественное телевидение России08:31

Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»

REGNUM07:43
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Общество

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru 14:27
Политика

Песков оценил заявление об искажении Киевом коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление самопровозглашённой Донецкой народной республики о фальсификации Киевом коммюнике «нормандской четвёрки».
RT на русском 10:38
Политика

Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве

Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:44
Происшествия

Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
REGNUM 06:32
Политика

В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости 13:38
Шоу-бизнес

Сын Плющенко устроил «разнос» после шоу в Будапеште

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште.
News.ru 05:59
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
РБК 13:41
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Здоровье

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
Авто

Группа ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель»

9 декабря 2019 года «Группа ГАЗ» зарегистрировала три новые торговые марки: GAZelle Bonus, GAZelle City и GAZelle Super.
32CARS.ru вчера в 13:44
Авто

Audi обновила RS 5 Coupe и Sportback

В Европе, как сообщает пресс-служба компании из Ингольштадта, новые Audi RS 5 Coupe и Sportback появятся в продаже в ближайшее время по цене от 83500 евро.
Движок 04:10
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева

Телеканал 360° 05:09
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11:59
Происшествия

СК отрицает возбуждение нового дела против якутского шамана Габышева

Ранее координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил о возбуждении дела на Габышева по ст. 318 УК РФ.
Тайга.инфо 04:06
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Политика

Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев

Во время встречи главы российского государства Владимира Путина с членами Совета по правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев напомнил о митингах, которые прошли в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа.
Инфорос 00:31
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес арбитра

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко понёс наказание за нецензурную брань в адрес судейской бригады, которая обслуживала матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Metaratings 06:03
Политика

В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

URA.Ru 14:31
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
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Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Общественная служба новостей 10:00
Футбол

«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:08
Экономика

Акции Saudi Aramco подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Газета.Ru 12:01
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Спорт

Матвиенко: Россия может проводить свои Олимпийские игры

Россия может организовать спортивные соревнования не хуже Олимпиады. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вечерняя Москва 08:19
Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU 02:02
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 04:28
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

Взгляд.ру вчера в 04:28
Политика

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
РИА Новости 08:32
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