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Здоровье Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства «Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».

Авто Audi обновила RS 5 Coupe и Sportback В Европе, как сообщает пресс-служба компании из Ингольштадта, новые Audi RS 5 Coupe и Sportback появятся в продаже в ближайшее время по цене от 83500 евро.

Общество Сотовые операторы объединятся для запуска 5G «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.

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