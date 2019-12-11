Общество
РБКГосдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Общественное телевидение России08:31
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Общество
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Политика
Песков оценил заявление об искажении Киевом коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление самопровозглашённой Донецкой народной республики о фальсификации Киевом коммюнике «нормандской четвёрки».
Политика
Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве
Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Шоу-бизнес
Сын Плющенко устроил «разнос» после шоу в Будапеште
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Авто
Группа ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель»
9 декабря 2019 года «Группа ГАЗ» зарегистрировала три новые торговые марки: GAZelle Bonus, GAZelle City и GAZelle Super.
Авто
Audi обновила RS 5 Coupe и Sportback
В Европе, как сообщает пресс-служба компании из Ингольштадта, новые Audi RS 5 Coupe и Sportback появятся в продаже в ближайшее время по цене от 83500 евро.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева
Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Происшествия
СК отрицает возбуждение нового дела против якутского шамана Габышева
Ранее координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил о возбуждении дела на Габышева по ст. 318 УК РФ.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Политика
Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев
Во время встречи главы российского государства Владимира Путина с членами Совета по правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев напомнил о митингах, которые прошли в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес арбитра
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко понёс наказание за нецензурную брань в адрес судейской бригады, которая обслуживала матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Футбол
«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Экономика
Акции Saudi Aramco подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить свои Олимпийские игры
Россия может организовать спортивные соревнования не хуже Олимпиады. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.