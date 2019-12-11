Общество

РБКРБКГосдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Госдума запрещает выписывать штрафы, исходя из расчета средней скорости машины

ТАСС07:48

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Российская газета08:09

Дума в I чтении одобрила запрет штрафовать водителей за превышение средней скорости

Интерфакс07:52

ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости

RT на русском11:11

Госдума одобрила проект о штрафах за превышение скорости только при фиксации в конкретном месте и времени

Агентство Москва07:37

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Общественное телевидение России08:31

Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»

REGNUM07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Происшествия

На Кубани разбился вертолет Ми-28

ТАСС 16:09
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Кино

Стали известны актеры нового фильма «Один дома»

Известия 13:03
Здоровье

Эти три продукта помогут снизить давление

Людям, которые страдают от повышенного давления, врачи советуют есть несколько простых продуктов.
Московский Комсомолец 11:31
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров

В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Тавто.Ру 01:15
Политика

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
RT на русском 15:41
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Здоровье

Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине

Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
EastRussia вчера в 20:16
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Футбол

Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)

Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.
Вести.Ru 15:24
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Общество

Blablacar введет плату за сервис в России

Сервис поиска попутчиков Blablacar планирует ввести плату за сервис на российском рынке, компания собирается взимать комиссию за бронирование места в автомобиле и рассматривает вариант с подпиской, рассказал в интервью RNS сооснователь и гендиректор Blablacar Николя Брюссон.
Rambler News Service 16:00
Общество

Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РБК 09:51
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Технологии

В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO

Военное обозрение 08:21
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру 09:43
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском 15:03
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Политика

Зеленский призвал Евросоюз продлить санкции против России

Комитет сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии На этой неделе министры иностранных дел стран Евросоюза также договорились о начале работы над санкционным механизмом, аналогичным американскому "акту Магнитского".
Forbes 14:21
Энергетика

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
РИА Новости 11:36
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала себя в детстве

Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
VSE42.RU 09 декабря в 23:21
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, почему не разговаривает с Андреем Малаховым

На самом деле, говорят (пусть говорят!), Шепелев и Малахов не общаются уже несколько лет из-за того, что во все еще продолжающемся конфликте Дмитрия и семьи Жанны Фриске Андрей выбрал сторону родных певицы.
7Дней.ру 11:32
Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК 07:22
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Культура

Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google

Rambler News Service 04:13
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Спорт

Ласицкене ответила Колобкову на предложение сформировать состав ВФЛА

Газета.Ru 12:53
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 07:51
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное