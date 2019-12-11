Общество
РБКГосдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы проголосовали против принятия законопроекта, который бы разрешал штрафовать россиян за то, что они превышают среднюю скорость на дорогах, следует из базы данных нижней палаты парламента.Газета.Ru18:47
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Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Общественное телевидение России08:31
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