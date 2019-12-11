с чего всё началось

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Экономика Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.

Экономика Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Политика «Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.

Общество Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

Происшествия На горящем заводе в Екатеринбурге произошла серия взрывов Во время пожара в ангаре на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге произошла серия взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Здоровье Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.

Политика Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.