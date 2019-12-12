Экономика
REGNUMГосдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Речь идёт о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить554
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Политика
Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на должность посла в России
Сенат США утвердил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.
Общество
В Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военный
Северный флот подтвердил информацию о гибели военного в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Политика
Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
Напомним, ранее сегодня президент России принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
Спорт
Сальников заявил о намерении FINA оставить России ЧМ по плаванию
Член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников заявил, что организация намерена оставить России право проведения чемпионата мира 2022 года по плаванию на «короткой» воде и чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о геноциде армян
Сенат США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.
Технологии
МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G
Компания МТС провела первый в мире голографический телемост между Москвой и Кронштадтом в пилотных сетях пятого поколения.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
Общество
Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно
Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Шоу-бизнес
Алёна Водонаева рассказала о мести Виктории Боне
Бывшая участница проекта "Дом-2" Алёна Водонаева призналась, что всегда была в довольно напряжённых отношениях с коллегой по телестройке — Викторией Боней.
Футбол
Динамо (Киев) — Лугано 0:1 (2-й тайм)
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Политика
Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг человеком года
Кино
«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»
Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Шоу-бизнес
Билан подтвердил, что у него был роман с Рудковской
Певец рассказал о дружбе с противоположным полом Недавно Яна Рудковская заявила, что на месте Евгения Плющенко мог бы быть ее подопечный, 37-летний Дима Билан.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Спорт
Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
Авто
Skoda Karoq для России представлен официально
Российский офис Skoda презентовал новый для нашей страны компакт-кросс Karoq, выпускать который будут на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Армия и оружие
США испытали прежде запрещенную ДРСМД ракету
Соединенные Штаты испытали в четверг, 12 декабря, неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Музыка
Дима Билан отказался от выступления на шоу звезд Евровидения
Российский певец Дима Билан отказался выступать на шоу звезд песенного конкурса Евровидение, которое состоится 15 декабря в Амстердаме, сообщило издание Oikotimes со ссылкой на организаторов мероприятия.