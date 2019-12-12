Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:07

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM13 декабря в 00:26

Выше инфляции

Российская газета12 декабря в 05:55

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия12 декабря в 06:27

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости12 декабря в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС12 декабря в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14
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Политика

Глава Минобороны Турции раскрыл причину закупки российских С-400

За С-400 санкции будут приняты в соответствии с законом CAATSA, который предполагает введение правительством США рестрикций в отношении государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку военной техники.
Взгляд.ру 03:00
Происшествия

Водитель во время дрифта разнес декорацию в центре Владивостока на 677 тыс. рублей

Во Владивостоке задержали водителя, устроившего дрифт в центре города у центральной елки, и нанесшего ущерб в 677 тыс. рублей, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
Взгляд.ру 02:28
Политика

Песков: позиции Путина и Зеленского не совпадают по ряду вопросов

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, однако в настоящее время им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов.
ТАСС 02:44
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380.
РИА Новости 02:32
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Происшествия

На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи

Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.
Интерфакс 03:01
Недвижимость

Эксперты заметили оживление на петербургском рынке офисной недвижимости

Внезапное оживление Рост спекулятивного предложения в сегменте офисной недвижимости Петербурга будет обеспечен строительством новых очередей уже действующих бизнес-центров, полагают эксперты.
РБК Санкт-Петербург 02:47
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Общество

В Риме 40 тысяч человек вышли на акцию протеста против Маттео Сальвини

В полиции итальянской столицы утверждали, что на протест вышли 35 тысяч человек, хотя сами организаторы назвали цифру в 100 тысяч человек.
RuNews24.ru 02:24
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Происшествия

В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

РИА Новости 00:35
Общество

Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).
РБК 02:25
Армия и оружие

ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 13 декабря в 01:48
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

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Общество

Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
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Музыка

«Рок над Волгой» на «Самара Арене» пройдет в июне

Обновленный фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках, главной из которых станет стадион "Самара Арена".
Волга Ньюс 01:29
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Один из ЗАГСов Казани зарегистрировал брак двух трансгендеров, сообщает KazanFirst. Эрика ранее была мужчиной, а Виктор — женщиной.
РИА Новости 02:04
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин

Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
RT на русском 01:38
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Гаджеты

Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.
Life.ru вчера в 19:37
Политика

Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине

Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
ИА Новороссия 02:19
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Единоборства

Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO

В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Матч ТВ 00:35
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