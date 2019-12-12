Экономика
РИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
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Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
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Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
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Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.