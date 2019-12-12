Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать757

Подробнее о событии

Выше инфляции

Российская газета05:55

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия06:27

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Общество

Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Lenta.ru 11:52
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк в Instagram опровергли информацию о параличе правой части тела актрисы. Об этом написали некоторые СМИ.
Каспий.Инфо 07:02
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

В Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда огласили приговор по делу о взрыве в метро Северной столицы.
Российская газета 10 декабря в 05:39
Происшествия

Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован

На месте событий работает наша съемочная группа. очаг возгорания уже локализован, проведена эвакуация рабочих завода.
ГТРК Мурман 06:34
Политика

Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.
ТАСС 11:13
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Политика

Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова

Российская газета 14:00
Политика

Путин отправил в отставку губернатора Еврейской Автономной области

Сегодня Президент России Владимир Путин оправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил на этот пост Ростислава Гольдштейна.
Татар-информ 12:39
Экономика

Астраханские чиновники получат 20 миллионов рублей на премии

Как сообщается в пояснительной записке от Правительства России, минимальный размер межбюджетных трансфертов составляет 20 миллионов рублей для тех регионов, в которых высшее должностное лицо избрано или назначено в 2019 году.
Арбуз 05:18
Кино

Названы актеры нового фильма «Один дома»

РЕН ТВ вчера в 13:33
Политика

Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия 05:29
Армия и оружие

США испытали ракету средней дальности наземного базирования

RT на русском 12:36
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Политика

США собирается признать РФ «спонсором терроризма»

11 декабря в среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 11 декабря утвердил законопроект, предполагающий введение некоторых ограничений для России за поддержку сирийского правительства.
Телеканал 360° вчера в 14:09
Происшествия

Россиянин истязал соседей конским ржанием

46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Lenta.ru 12:54
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Экономика

Минфин объяснил, что происходит с пошлинами на посылки из-за рубежа

В России может быть снижен порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Порог уже снижали в начале 2019 года.
Вести.Ru 13:01
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия 10 декабря в 20:26
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
ИнфоСМИ 12:55
Футбол

«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Sport24.ru 07:12
Происшествия

Взрывчатку под автомобиль Шеремета подложила женщина – полиция

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета установили, что взрывчатку под его автомобиль установила женщина, которая проследовала к месту преступления с мужчиной.
Украина.ру 10:50
Космос

Илон Маск исследует коноплю на МКС

SpaceX в 2020 году собирается провести исследование семян каннабиса после 30-дневного пребывания на Международной космической станции.
Телеканал 360° 14:38
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists

Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.
REGNUM 14:29
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Политика

Закон об особом статусе Донбасса продлен

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное