Экономика
РИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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