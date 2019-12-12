Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:07

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК12 декабря в 06:29

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС12 декабря в 05:17

Выше инфляции

Российская газета12 декабря в 05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости12 декабря в 05:20

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия12 декабря в 06:27

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14
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В Севастополе всплыла подлодка, затонувшая вместе с доком

Российская газета 02:54
Здоровье

Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца

Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
Lenta.ru 00:52
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru 02:54
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa вчера в 02:52
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала обнадеживающее заявление о ее здоровье

Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления. Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк.
ФАН вчера в 12:09
Общество

Гидрометцентр пообещал тулякам аномальную погоду

Тульская пресса вчера в 10:01
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

РИА Новости 02:04
Происшествия

В Москве задержали готовивших теракты боевиков

Сотрудники ФСБ и МВД в Москве пресекли деятельность членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Уралинформбюро 13 декабря в 07:23
Наука

Археологи впервые нашли шапочки, которые носили в Древнем Египте

Команда археологов во время раскопок в городе Амарна совершила необычное открытие: им удалось найти древний головной убор, который часто встречается в живописи Древнего Египта.
Ридус 12 декабря в 05:37
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Фигурное катание

Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко

Сегодня в Instagram команды тренера Этери Тутберидзе появился ответ всем поклонникам и недоброжелателям фигуристки, в том числе персональный - Тарасовой и Плющенко.
Ридус 03:34
Кино

Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости вчера в 14:24
Политика

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля.
РИА Новости 03:05
Политика

Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.
News.ru 13 декабря в 06:28
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 13 декабря в 07:31
Политика

Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков

На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.
Ведомости 02:45
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

РБК 04:04
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение мультфильма «Умка»

Политика Сегодня вчера в 06:59
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Голливудский актер Колин Ферт объявил о расставании с супругой после 22 лет брака.
StarHit.ru вчера в 18:00
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Гаджеты

WhatsApp с 31 декабря перестанет работать у миллионов пользователей

С начала 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на Windows Phone, а с февраля 2020 года и на гаджетах, использующих операционную систему Android до версий 2.3.7 и на iPhone с ОС до iOS 8. Мессенджер больше не будет принимать поддержку платформ, которые не дают возможность, модернизировать приложение в будущем.
NewInform вчера в 12:49
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
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