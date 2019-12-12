Экономика

REGNUMREGNUMГосдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Речь идёт о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.
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